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В центре Донецка проходит массовый митинг

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Общество / Разное
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В центре Донецка проходит массовый митинг

Сегодня в Донецке, по случаю второй годовщины подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине в поддержку Минских соглашений проходит митинг.

В митинге принимают участие работники «госсферы», а также студенты и школьники. Массовое шествие началось от библиотеки имени Крупской, в сторону площади имени Ленина.

Согласно информации от пресс-службы «администрации» Донецка, в митинге участвует не более тысячи человек. В руках у жителей города плакаты, на которых написаны следующие требования для Украины: «Украина, выполни соглашения!», «Украина, прекрати игнорировать условия Минска!», «Порошенко, подписал Минск – выполняй!». Также помимо работников «бюджетной» сферы, в шествии принимают участие «депутаты» местных «партий», а также и.о. «мэра» Донецка.

По данным организаторов, на главной площади Донецка вслед за шествием начнется митинг. Движение транспорта по случаю массовых мероприятий в центре столицы ограничено.

Как мы сообщали вчера, в связи с массовым митингом, в Донецке было ограничено движение на двух центральных улицах. Также сегодняшний день в самопровозглашенной ДНР является рабочим, в связи с предстоящим праздником День Защитника Отечества 23 февраля, этот день на территории ДНР является выходным.
В центре Донецка проходит массовый митинг
В центре Донецка проходит массовый митинг


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