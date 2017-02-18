В центре Донецка проходит массовый митинг

Сегодня в Донецке, по случаю второй годовщины подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине в поддержку Минских соглашений проходит митинг.
В митинге принимают участие работники «госсферы», а также студенты и школьники. Массовое шествие началось от библиотеки имени Крупской, в сторону площади имени Ленина.
Согласно информации от пресс-службы «администрации» Донецка, в митинге участвует не более тысячи человек. В руках у жителей города плакаты, на которых написаны следующие требования для Украины: «Украина, выполни соглашения!», «Украина, прекрати игнорировать условия Минска!», «Порошенко, подписал Минск – выполняй!». Также помимо работников «бюджетной» сферы, в шествии принимают участие «депутаты» местных «партий», а также и.о. «мэра» Донецка.
По данным организаторов, на главной площади Донецка вслед за шествием начнется митинг. Движение транспорта по случаю массовых мероприятий в центре столицы ограничено.
Как мы сообщали вчера, в связи с массовым митингом, в Донецке было ограничено движение на двух центральных улицах. Также сегодняшний день в самопровозглашенной ДНР является рабочим, в связи с предстоящим праздником День Защитника Отечества 23 февраля, этот день на территории ДНР является выходным.