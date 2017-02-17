Завтра в Донецке ограничат движение на двух улицах

По сообщению от пресс-службы городской «администрации» Донецка, завтра, 18 февраля, в Донецке по улице Артема и Постышева будет ограничено движение.
Ограничение движения транспорта связано с проведением митинга, который приурочен ко второй годовщине подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине.
Движение будет ограничено с 07:30 до 13:00 по следующим улицам:
- по ул. Артема - от пр-та Богдана Хмельницкого до пр-та 25-летия РККА,
- по ул. Постышева - от пр-та Гурова до пр-та Комсомольского.