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Завтра в Донецке ограничат движение на двух улицах

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Общество / Разное
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Завтра в Донецке ограничат движение на двух улицах

По сообщению от пресс-службы городской «администрации» Донецка, завтра, 18 февраля, в Донецке по улице Артема и Постышева будет ограничено движение.

Ограничение движения транспорта связано с проведением митинга, который приурочен ко второй годовщине подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине.

Движение будет ограничено с 07:30 до 13:00 по следующим улицам:

- по ул. Артема - от пр-та Богдана Хмельницкого до пр-та 25-летия РККА,
- по ул. Постышева - от пр-та Гурова до пр-та Комсомольского.


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