Батальон «Донбасс - Украина» отметил свое двухлетие

Сегодня в Бахмутском районном доме культуры в селе Опытное, прошли торжества по случаю второй годовщины создания отдельного батальона специального назначения «Донбасс - Украина».
Присутствующие в зале пересмотрели видеоряд и вспомнили историю батальона, который был создан 16 февраля 2015 года по инициативе бывшего начальника штаба батальона «Донбасс» Вячеслава Власенко и бойцов Национальной Гвардии Украины. Два года назад командование батальона сделало ставку не на призывников, а на добровольцев, поэтому батальон «Донбасс - Украина» в полной мере можно считать добровольческим батальоном, сформированным на базе Вооруженных Сил Украины.
В торжествах приняли участие и поздравили бойцов с годовщиной создания их батальона руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Колесник Игорь Иванович, начальник штаба, первый заместитель командующего сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Хомчак Руслан Борисович, командир 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс - Украина» полковник Власенко Вячеслав Викторович, председатель Артемовской райгосадминистрации Бохонов Владимир Михайлович.
За стойкость, мужество, образцовое выполнение служебного долга и по случаю 2-й годовщины создания отдельного батальона специального назначения «Донбасс - Украина» военнослужащим были вручены награды военного руководства и благодарности Артемовской райгосадминистрации.
А творческие коллективы Бахмутского районного дома культуры подарили нашим защитникам свои песни и хорошее настроение.