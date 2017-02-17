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Батальон «Донбасс - Украина» отметил свое двухлетие

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Общество / Разное
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Батальон «Донбасс - Украина» отметил свое двухлетие

Сегодня в Бахмутском районном доме культуры в селе Опытное, прошли торжества по случаю второй годовщины создания отдельного батальона специального назначения «Донбасс - Украина».

Присутствующие в зале пересмотрели видеоряд и вспомнили историю батальона, который был создан 16 февраля 2015 года по инициативе бывшего начальника штаба батальона «Донбасс» Вячеслава Власенко и бойцов Национальной Гвардии Украины. Два года назад командование батальона сделало ставку не на призывников, а на добровольцев, поэтому батальон «Донбасс - Украина» в полной мере можно считать добровольческим батальоном, сформированным на базе Вооруженных Сил Украины.

В торжествах приняли участие и поздравили бойцов с годовщиной создания их батальона руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Колесник Игорь Иванович, начальник штаба, первый заместитель командующего сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Хомчак Руслан Борисович, командир 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс - Украина» полковник Власенко Вячеслав Викторович, председатель Артемовской райгосадминистрации Бохонов Владимир Михайлович.
За стойкость, мужество, образцовое выполнение служебного долга и по случаю 2-й годовщины создания отдельного батальона специального назначения «Донбасс - Украина» военнослужащим были вручены награды военного руководства и благодарности Артемовской райгосадминистрации.

А творческие коллективы Бахмутского районного дома культуры подарили нашим защитникам свои песни и хорошее настроение.
Батальон «Донбасс - Украина» отметил свое двухлетие
Батальон «Донбасс - Украина» отметил свое двухлетие
Батальон «Донбасс - Украина» отметил свое двухлетие


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