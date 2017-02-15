Донецкая область занимает второе место по приему граждан на контракт в ВСУ

В командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины проанализирован ход выполнения планового задания по комплектованию должностей рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ военнослужащими по контракту в IV квартале 2016 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года, соответствующее Плановое задание выполнено на 77,7% (заключили контракты 11620 человек).
Среди областных военных комиссариатов в сторону по отбору и приему на военную службу по контракту за IV квартал 2016 года отмечаются нижеприведенные военные комиссариаты, которые работают планово, системно и благодаря этому выполнили плановое задание на 100% и более Луганский ОВК - 118,0% (531 человек), Донецкий ОИК - 109,8% (505 человек), Запорожский ОИК - 106,4% (745 человек), Харьковский ОВК - 103,7% (788 человек), Хмельницкий ОИК - 101,7% (600 человек), Кировоградский ОВК - 101,7% (610 человек), Днепропетровский ОИК - 100,4% (934 человека).
Показатели принятия на военную службу по контракту неудовлетворительные и отмечается в худшую сторону: Черновицкий ОИК 44,4% (200 человек), Закарпатский ОИК 27,3% (123 человека).
В целом за 2016 год, соответствующее Плановое задание выполнено на 80,8% (51 089 человек), а по рейтингу мест военных комиссариатов по итогам выполнения планового задания по приему граждан Украины на военную службу по контракту за IV квартал 2016 года Донетчина занимает 2-е место.