Донецкая область занимает второе место по приему граждан на контракт в ВСУ

В военные вузы поступили около тысячи желающих

В Украине стартовал последний призыв в армию

В Украине стартует осенний призыв в армию

Весной в украинскую армию призовут 16 тысяч человек

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