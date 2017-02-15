Украинцы хотят от власти мира на Донбассе

Украинцы считают, что главные усилия власть должна сосредоточить на мирном урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.
Об этом заявили 74,9% опрошенных в ходе исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.
Регулировать цены и снижать тарифы ЖКХ считают важным заданием власти 56,4%. Стимулировать развитие экономики, создавать благоприятные условия для бизнеса – выбрали 48,2% опрошенных, бороться с коррупцией и коррупционерами – 45,6%, повысить пенсии и зарплаты – 41,6%.
В ходе опроса разрешалось указать не больше трех вариантов ответа. Как сообщалось, подавляющее большинство украинцев ощутили ухудшение условий жизни в 2016 году.
Напомним, согласно данным опросов общественного мнения большинство украинцев считает, что война на Донбассе выгодна украинской власти и олигархам – поэтому она до сих пор не закончена.