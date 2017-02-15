В Краматорске почтили воинов – интернационалистов

25 лет памяти, долга и чести

Сегодня - 27 годовщина вывода войск из Афганистана

В Дружковке возложили цветы к памятному знаку воинам-афганцам

В Краматорске отметили День Соборности Украины

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