В Краматорске почтили воинов – интернационалистов

Сегодня в Краматорске возле памятника воинам-афганцам состоялось торжественное возложение цветов в честь памяти погибших и Дня вывода войск из Афганистана. Цветы к памятнику торжественно возложили секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко, заместитель начальника управления внутренней политики ДонОГА Надежда Калигаева, Председатель общественной организации «Ветераны Афганистана» Вадим Бондарев и заместитель председателя общественной организации «Ветераны ВДВ» Валентин Танский.
«Сегодня мы пришли почтить память воинов, погибших за пределами Родины. Большинство участников этого конфликта живые, некоторые живут в Краматорске. Хочу им пожелать добра, здоровья, радости, душевного равновесия», - сказал Денис Ошурко.
«От имени председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского поздравляю вас с праздником. К сожалению, этот день вошел в историю, как печальный - не все воины вернулись домой. Но те, кто вернулись, продолжают помогать развивать нашу страну, передавая молодым поколениям свой жизненный опыт», - подчеркнула Надежда Калигаева.
Председатель общественной организации «Ветераны Афганистана» Вадим Бондарев также поздравил всех присутствующих, предостерег местные власти от переноса памятника погибшим воинам в Афганистане.