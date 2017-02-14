Председатель Артемовской райгосадминистрации посетил семьи погибших воинов-афганцев

В Лимане перезахоронили останки 23 воинов, погибших в годы Второй мировой войны

В Новотроицком перезахоронили останки 4-х советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны

В Северске прошел митинг ко Дню освобождению города от фашистских захватчиков

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