Председатель Артемовской райгосадминистрации посетил семьи погибших воинов-афганцев

С каждым годом история отдаляет нас от огненных лет афганской войны, но время не властно вычеркнуть из людской памяти героические подвиги, примеры мужества и верности воинскому долгу. Тысячи сыновей и дочерей Украины, судьбой одеты в солдатские шинели, погибли на чужбине, став пожизненным болью и горем родителей.
Накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств глава Артемовской райгосадминистрации В.М. Бохонов и председатель Бахмутской районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и органов правопорядка Л.И. Соколко посетили семьи погибших воинов-афганцев, проживающих в городах Северск, Часов Яр и селе Кодема. Во время встречи с родителями погибших наших земляков Владимир Михайлович выразил слова искреннего сочувствия и благодарности за достойное воспитание сыновей. Ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, который отмечается в Украине ежегодно 15 февраля, родителям воинов-интернационалистов была оказана материальная помощь.