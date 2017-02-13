В Славянске участникам АТО планируют предоставить 21 земельный участок

Прокуратурой в собственность государства возвращен земельный участок на побережье Азовского моря площадью 1,6 га

В Мариуполе государству вернули земельный участок стоимостью более 26 млн грн

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