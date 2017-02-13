В Славянске участникам АТО планируют предоставить 21 земельный участок

Местные жители Славянска, принимавшие участие в АТО в составе Вооруженных сил Украины или других государственных силовых структурах, смогут бесплатно получить земельный участок под индивидуальную усадебную застройку, сообщает До ТеБе.
Проект решения о порядке использования двадцати одного такого участка утвердил исполком Славянского городского совета.
Согласно документу, под застройку участникам АТО планируется предоставить территорию площадью 2,1 гектара в микрорайоне Солнечный (улица Парковая, ул. Солнечная, ул. Михаила Петренко). Сейчас всем участкам уже предоставлены почтовые адреса, дальнейшую их разработку контролировать городское Управление архитектуры и градостроительства.
Напомним, уже более 300 жителей Славянска получили статус участника АТО, однако отдельную программу о социальной поддержке такой категории населения в городе до сих пор не утвердили. Зато уже определились - на ее реализацию потратят почти пять с половиной миллионов гривен местного и областного бюджетов.