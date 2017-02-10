В Волновахском районе создали союз ветеранов АТО

В Волновахе создали организацию «Союз ветеранов локальных войн» который будет заниматься защитой конституционных прав ветеранов АТО, членов их семей, инвалидов войны, бойцов, воевавших в добровольческих батальонах, но не получили статус УБД. Также здесь будут помогать в решении земельных и жилищных вопросов, реабилитации военных и тому подобное.
В организации говорят, что будут помогать в решении вопросов не только ветеранам АТО, но и афганцам и миротворцам.
- В юридическом формате, я считаю, сейчас важно защищать права не только участников АТО, но и тех, кто ранее был миротворцем, которые были афганцами и так далее. Они также смогут прийти, - говорит председатель общественной организации «Союз ветеранов локальных войн Волновахского района» Андрей Ивченко.
Принимать военных и консультировать в различных вопросах, будут как минимум, два раза в неделю в райгосадминистрации по очереди 7 человек, которых выбрали в совет организации.
До ТеБе