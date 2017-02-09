ТВ и радио наказали на полмиллиона за русский язык

За несоблюдение языковых квот украинские телекомпании и радиостанции оштрафованы на сумму, превышающую 500 тысяч гривен. Об этом сообщили в Нацсовете по телерадиовещанию.
Так, Нацсовет оштрафовал радио Шансон на 126 тысяч гривен и Kiss FM на 216 тысяч.Такое решение принято по результатам внеплановых проверок в четверг.
Также из-за невыполнения квот были назначены штрафы нескольким региональным телерадиокомпаниям.
В частности оштрафованы ТРК ИРТА (Луганск) – 26 тысяч гривен, ТРК Маяк (Александрия Кировоградской обл.) – 4 тысячи гривен, ТРК Скифия (Новомосковск Днепропетровской обл.) – 33,6 тысяч гривен, радио Новая волна – 36 тысяч гривен, ТРК Симон – 38 тысяч гривен и телерадиоиздательская компания Мастер (вещает под логотипом Радио Вести, все три Харьков) – 40 тыс. грн.