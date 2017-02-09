Прощание с «Гиви» пройдет в здании «Донбасс Оперы»

Как сообщили в «силовых» ведомствах самопровозглашенной ДНР, церемония прощания с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых («Гиви»), который погиб 8 февраля, в результате взрыва, пройдет в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.
«Церемония прощания с комбатом «Сомали» запланирована на 10 утра 10 февраля в холле «Донбасс Оперы»», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что не так давно в здании «Донбасс Оперы» прощались с Арсеном Павловым («Моторола»).