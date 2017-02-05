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В Константиновке покажут уникальные архивные документы

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Общество / Разное
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В Константиновке покажут уникальные архивные документы

Городское архивохранилище Константиновки насчитывает документы из шестнадцати различных фондов, более 4000 различных справок, выписок и таблиц.

- Из того, что есть, есть много интересного. Например, оригиналы списков расстрелянных константиновцев в годы оккупации города фашистами в 1941-1943 годах. Есть списки реабилитированных горожан, которые были наказаны советским режимом в разные годы. Также есть старые издания газет, в том числе 1940-х годов. Информация о стоимости уничтоженного или вывезенного имущества из промышленных предприятий во время Второй мировой войны. Об этом мало известно людям, об этом надо говорить, - рассказала начальник архивного отдела Константиновского городского совета Наталья Швинд.

В этом году в сентябре, Украина будет отмечать 100-летие основания архивной службы. К этой дате архивариусы Константиновки готовят выставки, фотоальбомы и экскурсию в архивный отдел.

До ТеБе


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