В Константиновке покажут уникальные архивные документы

Городское архивохранилище Константиновки насчитывает документы из шестнадцати различных фондов, более 4000 различных справок, выписок и таблиц.
- Из того, что есть, есть много интересного. Например, оригиналы списков расстрелянных константиновцев в годы оккупации города фашистами в 1941-1943 годах. Есть списки реабилитированных горожан, которые были наказаны советским режимом в разные годы. Также есть старые издания газет, в том числе 1940-х годов. Информация о стоимости уничтоженного или вывезенного имущества из промышленных предприятий во время Второй мировой войны. Об этом мало известно людям, об этом надо говорить, - рассказала начальник архивного отдела Константиновского городского совета Наталья Швинд.
В этом году в сентябре, Украина будет отмечать 100-летие основания архивной службы. К этой дате архивариусы Константиновки готовят выставки, фотоальбомы и экскурсию в архивный отдел.
До ТеБе