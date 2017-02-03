В Бахмуте продолжают блокировать движение железнодорожного транспорта

Уже вторые сутки участок железнодорожного пути в Бахмуте заблокирована. Участники акции протеста пропускают только пассажирский электропоезд до Курдюмовки.
Сегодня к участникам блокировки железнодорожного пути вышли руководители филиала "Донецкая железная дорога" и работники станции Бахмут.
- Мы хотим, чтобы такие акции не препятствовали работе железной дороги. Мы хотим путем диалога достичь общих договоренностей о том, чтобы железнодорожная техника была разблокирована и работала в обычном режиме, - отметил Николай Немцов, директор по безопасности ОАО «Укрзализныця»
Блокадники прекращать акцию протеста не собираются и продолжают препятствовать движению железнодорожного транспорта.
До ТеБе