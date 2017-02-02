Авдеевка получила помощь от Днепра

2 февраля офицеры отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Восток» доставили в Авдеевку первую фуру помощи от Днепропетровского областного совета, в котором создан штаб помощи жителям Авдеевки.
Глава области Павел Жебровский, который постоянно координирует работу областного штаба в Авдеевке, лично встретил гуманитарный груз и пообщался с офицерами отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Восток».
Днепр предоставил питьевую воду, дизельное топливо для генераторов, медицинские препараты, еду (консервы, чай, печенье), теплую одежду, одеяла и т.д. Председатель ДонОГА выразил искреннюю благодарность жителям Днепра.