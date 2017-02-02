В Краматорск начали прибывать гуманитарные конвои из всех областей Украины

Из всех областей Украины в Краматорск начали прибывать гуманитарные конвои с помощью для жителей Авдеевки. Координацию предоставления гуманитарной помощи осуществляет областной координационный центр под председательством Павла Жебривского, а также департамент по вопросам граждан Волонтеры и представители ГСЧС привозят вещи первой необходимости - еду, чай и сахар, теплые вещи, «буржуйки», генераторы.
Одними из первых помощь для пострадавших жителей Авдеевки привезли представители Черкасской области. Во исполнение поручения Президента Украины Петра Порошенко председателям областных и Киевской городской государственных администраций о принятии неотложных мер по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки Черкасской облгосадминистрацией был объявлен сбор продуктов и вещей. В общем удалось собрать около десяти тонн помощи, бензиновый генератор и провода для него.
«Вчера удалось оперативно собрать самое необходимое, и уже в 21.00 мы отправились из Черкасс в Краматорск. Прибыли в 8.00 и сразу присоединились к разгрузке машин. Черкасская область всегда готова оказать помощь в кризисных ситуациях, потому что жизнь человека - одна из высших ценностей», - отметил начальник отдела ресурсного обеспечения управления ГСЧС Украины в Черкасской области полковник Андрей Смаглий.
После разгрузки работники ГСЧС начнут формировать грузы для отправки в Авдеевку. В первую очередь жителям города предоставят горячую пищу и детские гигиенические средства, затем - теплые вещи и прочее. Доставку грузов в города обеспечивает Донецкая облгосадминистрация в сотрудничестве с местными подразделениями ГСЧС.