Эвакуация на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке завершена

Эвакуация горняков на шахте «Щегловская-Глубокая» завершена. Сотрудников шахты эвакуировали собственными силами. Авария на шахте случилась из-за обстрелов.
«Работы по спасению горняков окончены, все шахтеры выведены на поверхность. Предприятие справилось собственными силами, но с привлечением сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям», — сообщили в пресс-службе «администрации» Макеевки.
Напомним, что сегодня утром, шахта «Щегловская-Глубокая» подверглась обстрелу, в результате обстрела под землей был заблокирован 131 горняк, один из них получил серьезное ранение. Эвакуация началась в 11:30.