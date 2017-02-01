В ДНР перекрыли междугороднюю трассу

Междугороднюю трассу Донецк – Горловка в районе Ясиноватой пришлось перекрыть в связи с обстрелами. Теперь чтобы добраться в Горловку из Донецка необходимо ехать через Макеевку и Енакиево. Об этом сообщили в «министерстве» транспорта ДНР.
«В районе Ясиноватой идут боевые действия. Сейчас перекрыт выезд из города в сторону Горловки, то есть перекрыта полностью дорога на Горловку. Выехать можно только в объезд, через Енакиево», — сказал в «министерстве».
Когда откроют проезд по этой дороге, пока неизвестно, об этом будет сообщено дополнительно.