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В ДНР перекрыли междугороднюю трассу

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Общество / Разное
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В ДНР перекрыли междугороднюю трассу

Междугороднюю трассу Донецк – Горловка в районе Ясиноватой пришлось перекрыть в связи с обстрелами. Теперь чтобы добраться в Горловку из Донецка необходимо ехать через Макеевку и Енакиево. Об этом сообщили в «министерстве» транспорта ДНР.

«В районе Ясиноватой идут боевые действия. Сейчас перекрыт выезд из города в сторону Горловки, то есть перекрыта полностью дорога на Горловку. Выехать можно только в объезд, через Енакиево», — сказал в «министерстве».

Когда откроют проезд по этой дороге, пока неизвестно, об этом будет сообщено дополнительно.


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