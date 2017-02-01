«Успішна країна» в Покровске развернула штаб помощи пострадавшим в Авдеевке

С началом нового этапа эскалации конфликта на Донбассе сотни людей остались без света, газа, тепла, а некоторые и без жилья. Партия «Успішна країна» на базе общественных приемных инициировала сбор вещей и предметов первой необходимости для помощи пострадавшим.
Из-за участившихся обстрелов с каждым днем в 20-градусный мороз «без крыши» остается все больше людей. Обстрелы повреждают системы энерго- и газоснабжения. Без тепла остаются сотни людей, которые остро нуждаются в помощи. Люди бегут из города в близлежащие населенные пункты.
Команда «Успішної країни» приняла решение помочь пострадавшим в ходе боевых действий. На базе общественной приемной партии в г. Покровск по адресу, пр-т. Шахтостроителей, 4, принимают гуманитарную помощь для пострадавших и переселенцев. Волонтеры также организовывают самовывоз гуманитарки для желающих помочь.