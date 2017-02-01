Константиновка готовится принимать авдеевцев

В случае эвакуации, жителей Авдеевки готовы разместить в больнице №2 и ДЮСШ Константиновки.
Необходимые поручения секретарь городского совета Юрий Разумный дал всем службам. Сейчас туда свозят кровати и готовят развернуть полевую кухню, чтобы накормить кашей и горячими напитками людей. Также будут просить горожан поделиться теплыми вещами - одеялами, свитерами и куртками.
- Константиновка никогда не оставались в стороне, когда к людям приходила беда. Если жители Авдеевки приедут к нам, мы готовы предоставить им убежище, мобилизуем наши усилия, - подчеркнул Юрий Разумный.
До ТеБе