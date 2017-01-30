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В Донецке восстановили движение общественного транспорта

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Общество / Разное
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В Донецке восстановили движение общественного транспорта

Сегодня, 30 января, в Донецке было прекращено движение общественного транспорта в Киевском районе, из-за обстрелов. Автобусы и троллейбусы следующих маршрутов ограничили движение:

- автобусы № 10, 25 – конечная остановка «Ветка»;
- автобусы № 17, 19а – движение по ул. Собинова;
- автобус № 73 – конечная остановка «Администрация Киевского района»;
- троллейбус № 10 – конечная остановка «Администрация Киевского района»;
- трамвай № 1 – конечная остановка «ул. Экономическая».
- троллейбус № 2 - конечная остановка «20-я горбольница».

В 13:00 городские «власти» Донецка, дали команду восстановить движение по этим маршрутам, в связи с прекращением интенсивных обстрелов.


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