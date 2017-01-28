Сепаратисты не пропустили гуманитарную помощь от ООН

Представители так называемой ДНР без объяснений отказали в пропуске гуманитарного груза для жителей оккупированных территорий от Организации Объединенных Наций, сообщает До ТеБе.
Случай, как сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда, произошел вблизи КПВВ "Новотроицкое".
Весь груз перевозили 25 автомобилей, был проверен и оформлен в установленном порядке.
- На оккупированную территорию международная организация направляла строительные материалы и медикаменты. На данный момент транспортную колонну возвратили через КПВВ "Новотроицкое", и разместили на территории логистического центра контрольного пункта. Там организована ее охрану, - сообщают пограничники.