ID-паспорт теперь можно оформить в Мариуполе

Центр предоставления административных услуг, который был открыт в Мариуполе в сентябре 2016 года, уже оказывает услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, а также паспорта для выезда за границу. ID-карты оформляются жителям Центрального района города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«С началом работы Центра Центрального районного отдела в г. Мариуполе произошло существенное увеличение количества мест, где можно оформить документы, что должно сократить очереди. Особенностью работы Центра является доступность и удобство для жителей, помещение обеспечивает беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями. Граждане могут получить всю необходимую информацию об административных услугах непосредственно в Центре», – отмечается в сообщении.
Донецкие Новости