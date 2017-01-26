Лента новостей

15:01
На митинге в Покровске чуть не избили журналистку
14:56
«Печеньки» уходят. Нуланд подала в отставку
14:46
В Бахмуте массово прекращают деятельность предприниматели
14:32
ID-паспорт теперь можно оформить в Мариуполе
14:17
В Донецке ввели в эксплуатацию новый банкомат «ЦРБ»
14:08
Коломойский отказался финансировать ФК Днепр
13:57
Фильтровальную станцию обстреляли из минометов
13:47
На дорогах ДНР проходят работы по очистке снега и льда
13:29
Программа Развития ООН запускает первую в Украине Академию Краудфандинга
13:06
Электронные деньги в Украине, какие преимущества они дают?
12:48
Интерьер в стиле кэжуал - сочетание оригинальности и вкуса
12:21
Из каких материалов лучшие покрывала
12:11
В Петровском районе из-за обстрела разрушено 9 домов
11:50
В Мариуполе задержали экс-участкового, который отобрал квартиру и деньги у сироты
11:23
«Артемсоль» в 2016 году пополнило бюджеты всех уровней на 316 миллионов гривен
11:20
За год таможенники Донетчины выдали почти 1580 сертификатов в страны ЕС
01:50
Поселок Крымское на Луганщине отрезан от цивилизации
01:28
Под Славянском КрАЗ Нацгвардии протаранил две легковушки
01:12
В Покровске полицейские обнаружили больного четырехлетнего ребенка
00:03
Дизайн интерьера в скандинавском стиле
23:28
Венгрия - страна термальных курортов
23:07
Кухонный путеводитель – секреты правильного выбора смесителя для кухни
22:36
Руководство Азовского судоремонтного завода обвиняет силовиков в препятствовании деятельности
21:32
Получить кредит в 2017 году стало проще
20:42
Северодонецк может остаться без водоемов
20:21
Как подобрать для ребенка идеальное детское постельное белье
19:31
Александр Хуг проведет пресс-брифинг в Краматорске
19:28
В ПАСЕ потребуют выборов в Раду на Донбассе
19:20
Обустраиваем детскую игровую зону на территории загородного дома
18:29
Преимущества солнечной энергии в нашем быту
18:01
Украинцы не спешат оформлять отсрочку на оплату ЖКХ
17:57
Власти хотят снова повысить цены на поезда
17:46
Многоэтажки Славянска оснастят бесплатными счетчиками тепла
17:35
Топ-6 аксессуаров для эффективного использования планшета
17:18
Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион
14:51
На Чонгаре построили вышку для вещания на Крым
14:28
Студенты Донетчины приняли участие в областных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины
13:41
История ветерана моды: полет «авиатора»
13:21
В Украину возвращаются морозы
13:15
В Мариуполе подорожает проезд в общественном транспорте
13:02
Тельмановский район оказался под обстрелом, повреждены жилые дома
12:57
В ДНР «национализировали» почти 60 рынков
12:41
В Константиновском медицинском училище открыли музей
12:34
Жители Покровска и Доброполья "подарили" интернет-мошенникам более 20 тысяч гривен
12:27
Ассута клиника
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ID-паспорт теперь можно оформить в Мариуполе

0
40
Общество / Разное
0
ID-паспорт теперь можно оформить в Мариуполе

Центр предоставления административных услуг, который был открыт в Мариуполе в сентябре 2016 года, уже оказывает услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, а также паспорта для выезда за границу. ID-карты оформляются жителям Центрального района города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«С началом работы Центра Центрального районного отдела в г. Мариуполе произошло существенное увеличение количества мест, где можно оформить документы, что должно сократить очереди. Особенностью работы Центра является доступность и удобство для жителей, помещение обеспечивает беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями. Граждане могут получить всю необходимую информацию об административных услугах непосредственно в Центре», – отмечается в сообщении.

Донецкие Новости



Обзор новых обувных трендов 2017

Похожие публикации

1-11-2016
С 1 ноября Украинцы могут изменить бумажные паспорта на ID-карты
31-08-2016
В Мариуполе сорвали работу ЦПАУ сообщением о заминировании
7-08-2016
В Мариуполе ЦПАУ откроют ко Дню Независимости
1-12-2015
Донецкие "республиканцы" открыли Центр предоставления административных услуг построенный Украиной
9-01-2015
В Украине будут выдавать биометрические паспорта детям
3-04-2013
Кабмин утвердил новый порядок получения загранпаспорта

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх