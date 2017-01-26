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Поселок Крымское на Луганщине отрезан от цивилизации

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Общество / Разное
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Поселок Крымское на Луганщине отрезан от цивилизации

Поселок Новолуганское уже месяц как не в «серой» зоне, а под контролем армейцев. Люди привыкают к новым порядкам, а поселок Крымское на Луганщине практически отрезано от цивилизации, хоть и всегда находился на украинской территории.

Через леса и поля


Добраться до Крымского настоящее испытание, единственная асфальтированная дорога сейчас находится по ту сторону линии соприкосновения. С осени и до весны сюда не ходят автобусы добраться до города можно только пешком или нанять машину, почти за тысячу гривен.

«Вы ехали к нам домой, дорогу нашу видели? У нас она называется дорога жизни не потому, что с чем-то она связывает, а просто полжизни уйдет, пока по ней доедешь», рассказывает жительница Крымского Елена.

В Крымском поврежден каждый второй дом, жить здесь осталось не больше пятисот человек, это в два раза меньше, чем до боевых действий. Поселок буквально оторван от жизни.

Дом Елены несмотря ожесточенные бои вокруг, уцелел, только стекла выбило, другим повезло меньше.

«То что без окон остались, это я считаю, мы еще так, по божески, а вообще у нас на три дома 25 воронок было», рассказывает Елена.

Канонаду здесь слышно даже днем. А в Новолуганском в последнее время тихо. Занятые месяц назад украинскими военными позиции растянулись вдоль поселка. Сейчас армейцы занимаются их обустройством.

«Стараемся каждый день побольше сделать, но холодно. Работаем, греемся, и так по чуть-чуть… Но, надеемся, что скоро будем готовы к новой позиции», рассказывает военнослужащий ВСУ Дмитрий.

В камуфляже и с автоматами полицейские патрулируют улицы Новолуганского, местные к ним уже привыкли. Чаще всего приходится выезжать на ссоры и драки, но попадаются и серьезные дела.

«Был выявлен значительный схрон боеприпасов. Были противотанковые мины, гранаты», рассказывает инспектор полиции Павел Тищенко.
Несмотря на близость к передовой, в поселке теперь безопасно, уверяют его голова.

«Все коммунальные службы у нас работают, школа работает, детский сад у нас работает. У нас и охрана правопорядка обеспечивается полицией, военные стоят», рассказывает поселковый голова Новолуганского Константин Саркисов.

И даже если начнутся сильные обстрелы, армейцы уверяют, позиции не сдадут.

ТК Донбасс



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