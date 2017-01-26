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В Покровске полицейские обнаружили больного четырехлетнего ребенка

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Общество / Разное
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В Покровске полицейские обнаружили больного четырехлетнего ребенка

Полицейские Покровска спасли четырехлетнего мальчика, за которым не досматривали родители. Ребенка с головной болью, высокой температурой и с подозрением на аппендицит направили в детскую больницу города.

Тяжелобольного четырехлетнего мальчика обнаружили полицейские и служба по делам детей в Покровске. Ребенка госпитализировали.

«Мы сразу же вызвали работников медицинской службы, которые мгновенно приехали и начали оказывать ребенку медицинскую помощь. Померили температуру, у ребенка была очень высокая температура и его направили в детское отделение покровской больницы», рассказывает инспектор ювенальной превенции Покровского отдела полиции.

В семье живет еще семилетняя девочка и пятилетний мальчик, они были грязными, брошенными, и рассказали правоохранителям, что кроме макарон ничего почти не едят. Сейчас в суд передано дело для лишения родителей этих детей родительских прав.

До ТеБе



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