Северодонецк может остаться без водоемов

В Северодонецке озеро Чистое активно мельчает. Происходит это по причине того, что местные власти прекратили закачку воды в водоем.
Любители рыбалки вскоре могут остаться без любимого занятия, т.к. озеро настолько обмельчает, что произойдет замор и погибнет рыба.
Данная проблема существует более 10 лет. К ее решению пытались подойти уже насколько раз, но тщетно.
В 2008 году чиновники предприняли попытку спасти озеро Чистое, а также озеро Парковое от пересыхания. Тем не менее, по сей день вопрос полноценно не решен.
В 2016 году в Северодонецком городском совете заявляли о планах провести подкачку воды в озеро, однако, обещание также выполнено не было.
Сайт города Северодонецка