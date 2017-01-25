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Северодонецк может остаться без водоемов

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Общество / Разное
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Северодонецк может остаться без водоемов

В Северодонецке озеро Чистое активно мельчает. Происходит это по причине того, что местные власти прекратили закачку воды в водоем.

Любители рыбалки вскоре могут остаться без любимого занятия, т.к. озеро настолько обмельчает, что произойдет замор и погибнет рыба.

Данная проблема существует более 10 лет. К ее решению пытались подойти уже насколько раз, но тщетно.

В 2008 году чиновники предприняли попытку спасти озеро Чистое, а также озеро Парковое от пересыхания. Тем не менее, по сей день вопрос полноценно не решен.

В 2016 году в Северодонецком городском совете заявляли о планах провести подкачку воды в озеро, однако, обещание также выполнено не было.

Сайт города Северодонецка



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