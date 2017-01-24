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В Константиновке собаки бросаются на людей

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Общество / Разное
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В Константиновке собаки бросаются на людей

Константиновская власть обеспокоена увеличением численности бездомных собак в городе. Собаки массово собираются в стаи вблизи рынков, стали агрессивными и бросаются на людей, пишет До ТеБе.

- В городе сложилась критическая ситуация. Надо срочно что-то делать. Количество собак возросло, некоторые привели потомство. Возросло количество жалоб от людей, особенно тех, кто имеет маленьких детей. Будем заключать соглашения с предприятиями и вывозить собак из города, - обратился секретарь Константиновского городского совета Юрий Разумный к руководителям различных подразделений на еженедельном аппаратном совещании.

Сколько власти выделят на борьбу с собаками, пока неизвестно.



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