Школьники Донецкой области участие в мероприятии «Поезд дружбы»

Ученики Красненской ООШ приняли участие в мероприятии «Поезд дружбы» в рамках акции «Восток и Запад вместе», целью которой является знакомство детей с традициями празднования Рождественских праздников на Западе Украины и налаживание дружеских отношений. В мероприятии приняли участие 500 учащихся 10-17 лет (540 учеников Луганской и Донецкой областей), из которых 24 ученика Бахмутского района.
Ученики посетили города Киев, Хыров, Трускавец. Дети ярко отдохнули: побывали в музеях, цирка «Кобзов», Львовской филармонии, дельфинарии, бассейне. Были участниками по установлению рекорда Украины «Самый большой Герб на снегу». Участвовали в праздновании Рождества. Получили удовольствие от автобусных и пеших прогулок столицей и городами Западной Украины.
Это событие надолго останется в памяти каждого ребенка. И уверенность в том, что наша страна единственная повлияет на дальнейшее взгляд будущего патриота Украины.