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Опубликован перечень объединений запрещенных в ДНР

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Общество / Разное
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Опубликован перечень объединений запрещенных в ДНР

Согласно «законодательству» самопровозглашенной ДНР на территории «республики» действует запрет деятельности существования религиозных и общественных организаций.

Полный список организаций и объединений, которые находятся под запретом:
1. Украинская национальная ассамблея — Украинская Народная Самооборона (УНА — УНСО).
2. Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко.
3. Организация Украинских Националистов (ОУН).
4. Украинская Повстанческая Армия (УПА).
5. Украинская межпартийная ассамблея.
6. Организация «Братство» (Д. Корчинский).
7. ВО «Свобода».
8. «Тризуб» им. С. Бандеры.
9. «Белый Молот».
10. «Нарния».
11. «Патриоты Украины».
12. «Правый Сектор».
13. «Социал-национальная ассамблея».
14. «Черный комитет».
15. Общественная организация «Всеукраинское объединение Автомайдан».
16. Гражданское движение «Общее дело».
17. Организация «Автономный Отпор».
18. Радикальная партия Олега Ляшко.
19. Партия «Народный Фронт».
20. «Хизб ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения»).
21. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа».
22. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана».
23. «База» («Аль-Каида»).
24. «Асбат аль-Ансар».
25. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»).
26. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»).
27. «Братья мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»).
28. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).
29. «Лашкар-И-Тайба».
30. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»).
31. «Движение Талибан».
32. «Исламская партия Туркестана» (Бывшее «Исламское движение Узбекистана».
33. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»).
34. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»).
35. «Дом двух святых» («Аль Харамейн»).
36. «Джун аш-Шам» (Войско Великой Сирии).
37. «Исламский джихад — Джамаат моджахедов».
38. «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
39. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират».)
40. «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)».
41. «Исламское государство» (Другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»).
42. Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (Другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахли аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии).
43. Организация добровольческого военизированного формирования полка «Азов».
44. Организация Гражданского Корпуса «Азов».
45. Добровольческое военизированное сообщество (организация, объединение, движение) «Айдар».
46. Международное объединение Misanthrophic Division (название на русском языке «Мизантропик дивижн»), оно же Misanthropic division сокращенно Md, MD
47. Организация «PHOENIX», а также, их структурные подразделения.



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