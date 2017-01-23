Как праздновали Крещение в Константиновском районе

В четверг 19 января в населенных пунктах Константиновского района прошли массовые мероприятия.
В мероприятиях приняли участие руководство района, главы и депутаты местных советов района, духовенство, жители и гости населенных пунктов района. Мероприятия по случаю Крещения начались с всенощное бдение молитвы за собственное здоровье и здоровья своих близких, после чего, Крестным ходом народ пошел на местные водоемы, где продолжилось празднование.
На берегу Клебан-Быкского водохранилища, где собрались местные жители и гости из района и области, по славной традиции праздника состоялось погружение «моржей» в только освященную воду протоиерея Владимира из села Александро-Калиново, которое в этот день имело целебные свойства.
Также, массовые празднования Крещения Господня прошли в селах Предтечино, Николайполье, Белокузьминовка, Длинная Балка, Александро-Шультино, Софиевка и Торское. По давней традиции, церемония освящения воды проходила под открытым небом, на берегах рек, ручьев и других водоемов. Кроме купания в проруби и освящение воды всех участников мероприятия угощали чаем из разнотравья и горячей ухой.
Также, в учреждениях культуры района были проведены уроки народоведения, информационные часы и беседы об истории возникновения и традициях празднования Крещения.