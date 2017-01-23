Флаг Доброполья появился на вершине Говерлы

Группа воспитанников Центра туризма и краеведения учащейся молодежи Доброполья подняли флаг города на высшую точку Украины - гору Говерлу в Карпатах, высота которой достигает 2061 метра.
Об этом сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации, сообщает До ТеБе.
Туристический маршрут к снежной вершине Добропольские туристы осваивали вместе с любителями зимнего экстрима из Киева и студентами из Днепра.
На подготовку к покорению самой вершины Украины потратили несколько дней. Подняться на Говерлу молодежи Доброполья не помешали даже шквалы ветра и 20-градусный мороз.