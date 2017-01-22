В Краматорске отметили День Соборности Украины

Праздник Соборности в Краматорске начался торжественным митингом с участием общественности, представителей областной и местной власти. Заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Стокоз поздравил присутствующих с Днем Соборности Украины, а также передал поздравление от председателя облгосадминистрации Павла Жебривского.
«Соборность в сегодняшних условиях это очень важно. Потому соборность - это ответственность, сильная армия и патриотические граждане, и это единство всех и всего вокруг независимости и унитарности нашего государства», - отметил Игорь Стокоз.
Обращаясь к присутствующим он обратил внимание на то, что сегодня для нас этот праздник является очень важным, потому что сейчас, к сожалению, как и сто лет назад Украина разделена. «Усилиями наших» северных соседей» мы временно не можем подать руку нашим братьям в Крыму, гражданам по линии разграничения. Но именно этот праздник говорит о том, что мы будем делать все для того, чтобы снова объединиться, чтобы мы были достойными потомками наших предков, которые боролись за единство и неделимость нашего государства», - отмечает заместитель главы области. Также он пожелал всем сил и терпения, подчеркивая, что как бы трудно не было - Украина движется в правильном направлении.
Жителей и гостей города также поздравили заместитель краматорского городского головы Наталья Чукова, представитель Штаба АТО, полковник Вячеслав Раевский и председатель Общественного совета при облгосадминистрации Ирина Кириков.
Присутствующие на митинге возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а также почтили память погибших борцов за независимость и свободу Украины минутой молчания.
Торжества завершились цепью единения, в которой приняли участие около 1500 человек. Под замечательное музыкальное сопровождение военного оркестра Харьковского института воздушных сил Украины граждане прошли от памятника Шевченко до центральной площади города и объединились в единую цепь вокруг нее.