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В Краматорске отметили День Соборности Украины

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Разное / Спорт и отдых
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В Краматорске отметили День Соборности Украины
Праздник Соборности в Краматорске начался торжественным митингом с участием общественности, представителей областной и местной власти. Заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Стокоз поздравил присутствующих с Днем Соборности Украины, а также передал поздравление от председателя облгосадминистрации Павла Жебривского.

«Соборность в сегодняшних условиях это очень важно. Потому соборность - это ответственность, сильная армия и патриотические граждане, и это единство всех и всего вокруг независимости и унитарности нашего государства», - отметил Игорь Стокоз.

Обращаясь к присутствующим он обратил внимание на то, что сегодня для нас этот праздник является очень важным, потому что сейчас, к сожалению, как и сто лет назад Украина разделена. «Усилиями наших» северных соседей» мы временно не можем подать руку нашим братьям в Крыму, гражданам по линии разграничения. Но именно этот праздник говорит о том, что мы будем делать все для того, чтобы снова объединиться, чтобы мы были достойными потомками наших предков, которые боролись за единство и неделимость нашего государства», - отмечает заместитель главы области. Также он пожелал всем сил и терпения, подчеркивая, что как бы трудно не было - Украина движется в правильном направлении.

Жителей и гостей города также поздравили заместитель краматорского городского головы Наталья Чукова, представитель Штаба АТО, полковник Вячеслав Раевский и председатель Общественного совета при облгосадминистрации Ирина Кириков.

Присутствующие на митинге возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а также почтили память погибших борцов за независимость и свободу Украины минутой молчания.

Торжества завершились цепью единения, в которой приняли участие около 1500 человек. Под замечательное музыкальное сопровождение военного оркестра Харьковского института воздушных сил Украины граждане прошли от памятника Шевченко до центральной площади города и объединились в единую цепь вокруг нее.
В Краматорске отметили День Соборности Украины
В Краматорске отметили День Соборности Украины
В Краматорске отметили День Соборности Украины
В Краматорске отметили День Соборности Украины


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