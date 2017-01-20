В Великой Новоселке отметили флешмобом День Соборности

Ежегодно 22 января - в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики отмечается День Соборности Украины.
С целью надлежащего празднования Дня Соборности Украины, дальнейшей консолидации общества вокруг идеи единства государства, воспитания у граждан патриотизма и гордости за героическое прошлое и настоящее украинского народа, 20 января на центральной площади в пгт Великая Новоселка был проведен культурно-художественный флешмоб, посвященный Дню Соборности Украина.
Участие во флешмобе приняли: и.о. заместителя председателя райгосадминистрации Бакаева Ю.А., представители районного совета, работники управлений, отделов райгосадминистрации, районных отделений министерств и центральных органов исполнительной власти, учреждений, организаций района, военнослужащие и жители района.
Участниками флешмоба исполнена песня «Ой, на луге красная калина».