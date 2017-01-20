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22 января в Ленинском районе Донецка ограничат движение транспорта

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Общество / Разное
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22 января в Ленинском районе Донецка ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба городской «администрации» Донецка, 22 января в Ленинском районе города пройдет траурный митинг по погибшим жителям Донецка 22 января 2015 года.

Напомним, что 22 января 2015 года, на остановке общественного транспорта «Боссе», был совершен террористический акт, был взорван троллейбус.

Движение будет перекрыто с 9:00 до 13:00:

- ул. Ивана Ткаченко на участке от ул.Куйбышева до ул.Куприна;
- ул.Куприна на участке от ул.Клинической до пр.Ленинского;
- ул. Пухова на участке от ул.Одесской до ул.Куприна.

Пассажирский транспорт будет совершать объезд по проспекту Ленинскому – улице Ивана Ткаченко – улица Клиническая – улица Куприна – улица Пухова и далее уже по схеме маршрутов.

Маршрутные автобусы №17, будут ходить по Ленинскому проспекту.

Что касается работы троллейбусных и трамвайных маршрутов на данном участке, то оно будет приостановлено перед началом митинга.


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