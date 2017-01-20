Дорога в Мариуполь закрыта для ОБСЕ и гражданских

Проезд из села Пикузы (Коминтерново) в Мариуполь недоступен как для представителей ОБСЕ, так и для гражданского населения.
Об этом во время пресс-конференции в Мариуполе сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
- Дорога, ведущая из Мариуполя в Пикузы, покрыта минами и хорошо простреливается. И гражданские, и наши наблюдатели вынуждены ехать в Пикузы через Пищевик. Это забирает много времени и средств, - отметил Александр Хуг.
Также Хуг отметил, что ни одна из сторон не соблюдает Минских договоренностей.
До ТеБе