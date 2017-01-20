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ОБСЕ: Ситуация на востоке Украины несколько улучшилась

Стороны конфликта на Донбассе предоставляют больше данных об отводе тяжелых вооружений, - ОБСЕ

В ОБСЕ сообщили, что въезд в поселок Коминтерново заминирован

За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя

Дорога в Мариуполь закрыта для ОБСЕ и гражданских

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