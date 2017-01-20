В Донецкой ОГА состоялось заседание областного координационного комитета содействия занятости

19 января состоялось заседание Донецкого областного координационного комитета содействия занятости населения с участием социальных партнеров, руководителей рынкообразующих предприятий региона и региональных организаций профсоюзов.
В ходе совещания были рассмотрены важные вопросы по определению и совершенствования приоритетных направлений государственного регулирования рынка труда и внедрение инновационных подходов в организации деятельности Донецкой областной службы занятости по приближению социальных услуг к людям. Речь шла о тенденциях на рынке труда области и направления дальнейшего развития службы занятости, приоритетными принципами которого является укрепление социального диалога и партнерства для решения проблем занятости населения.
"Особое внимание должно быть сосредоточено на содействии развитию малого и среднего бизнеса в регионе, поддержке предпринимательской инициативы среди безработных, расширении возможностей осуществления профессиональной подготовки и переподготовки населения с целью сбалансированности профессионально квалификационного спроса и предложения на региональном рынке труда, в том числе с использованием электронных сервисов и технологий дистанционного обучения", - отмечает директор Донецкого областного центра занятости.
Также она отметила, что сегодня государственная служба занятости выбрала курс на превращение в современную сервисную учреждение с максимальным использованием онлайн-ресурсов и дистанционных форм предоставления услуг клиентам. Не дожидаясь соответствующих законодательных изменений, Донецкая областная служба занятости внедряет новые формы работы как с безработными, так и с работодателями области, улучшает свои сервисы, осваивает новейшие технологии такие как видео-резюме, видео-вакансия, онлайн-собеседование, коммуникация с безработными через социальные сети, уделяя внимание каждой из социально уязвимых категорий граждан, в том числе лицам с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам, молодежи, демобилизованным участникам АТО.
Во время дискуссии были обсуждены и определены наиболее актуальные направления улучшения взаимного сотрудничества сторон социального партнерства, а именно в вопросах усиления мотивации безработных по поиску работы и стимулирования работодателей к созданию новых и сохранению действующих рабочих мест; внедрение новых форм занятости с учетом тенденций в экономике области; развития малого и среднего бизнеса, как одного из действенных механизмов регулирования ситуации на рынке труда. Встреча прошла в форме диалога, результатом которой стали наработки предложений к изменениям действующего законодательства в сфере занятости и достижения согласия по построению конструктивного сотрудничества, которое будет способствовать нахождению точки соприкосновения в сфере решения вопроса занятости населения.