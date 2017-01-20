В Донецкой ОГА состоялось заседание областного координационного комитета содействия занятости

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В прошлом году с помощью Донецкой областной службы занятости получили работу 22,3 тыс. граждан

Почти 23 тысячи человек воспользовались услугами Донецкой областной службы занятости

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