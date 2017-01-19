В обстреливаемом районе Донецка проходят Крещенские гулянья

Как сообщил «глава райадминистрации» Максим Жуковский, сегодня, в Петровском районе города Донецка проходят торжественные мероприятия по случаю Крещения Господня. Торжество проходит впервые за время боевых действий в Донецке.
«Сегодня у нас в районе впервые за два года проходят Крещенские гулянья. Раньше мы не организовывали таких праздников из-за сильных боевых действий во избежание случайных жертв. Сейчас ситуация немного улучшилась, напряжение спало, и мы решили организовать такие мероприятия», — рассказал он.
Жуковский также отметил, что благодаря тому, что установилось «хрупкое перемирие», для жителей района удалось организовать праздничные гуляния. На месте проведения праздника будут развернуты полевые кухни, будет работать ярмарка, и другие развлекательные программы.
Известно, что «власти» города организовали 11 купелей во всем Донецке.