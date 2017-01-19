В обстреливаемом районе Донецка проходят Крещенские гулянья

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Информация о пострадавших в Петровском районе Донецка

После ночного обстрела, в Донецке без света осталось 94 дома

Дом в Петровском районе Донецка обстреляли из миномета

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