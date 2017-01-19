В Донецкой области экспресс-брак приняли 744 пары

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Коллектив управления юстиции в Донецкой области отметил 19 мая День вышиванки

Регистрация брака за 24 часа - пилотный проект начинает действовать в Мариуполе

В городе Мариуполе стартовал пилотный проект по регистрации брака за 24 часа

Благодаря проекту "Брак за сутки" в Мариуполе поженились 365 пар

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