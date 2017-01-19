В Донецкой области экспресс-брак приняли 744 пары

В Донецкой области услугой «Брак за сутки» в 2016 году воспользовались 744 пары. Молодожены поженились в тот же день, что и подали заявление. Об этом сообщила и.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елена Павлова во время пресс-конференции, сообщает До ТеБе.
В прошлом году Министерством юстиции в шести городах было запущен пилотный проект «Брак за сутки». На Донетчине эту услугу предоставляют только в Мариуполе: во дворце культуры «Молодежный» и трех мариупольских ЗАГСах.
Всего в Украине по новой процедуре поженились 3574 пары.