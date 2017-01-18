В центре реабилитации детей Доброполья звучали щедровки и колядки

17 января в Добропольском центре социально-психологической реабилитации детей звучали щедровки и колядки в честь рождественских праздников. Юные щедровальщики с особым вдохновением пели щедровки и провозглашали праздничные стихотворные пожелания.
Яркое разнообразие песнопения, в котором переплелись поздравления, колядки представили воспитанники и работники центра.
Воспитанники убедили, что имеют большой талант. Стоит только направить детей к народным истокам, показать, насколько весело и приятно приумножать национальные традиции и дети сами раскрываются и импровизируют, веселятся по-настоящему.
Приглашенные гости, представители службы по делам детей облгосадминистрации, отметили, что яркими были выступления всех исполнителей колядок. Дети показали свои умения и талант продемонстрировали, насколько богата народная копилка щедровок и колядок.
Работники центра социально-психологической реабилитации детей Добропольского городского совета наглядно продемонстрировали, как хорошо уважать обычаи и обряды нашего народа.