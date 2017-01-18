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Служба по делам детей проверила условия проживания детей в приемных семьях Доброполья

В центре реабилитации детей Доброполья звучали щедровки и колядки

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