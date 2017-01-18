В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение

К празднованию Крещения Господня 19 января присоединятся от 5 до 10 тысяч жителей Мариуполя.
В соответствии с решением городского головы Мариуполя, купание должно состояться на двух локациях - на территории спасательной станции №1 (Приморский бульвар, 38) и Левобережной станции "Монолит" (ул. Виноградная, 38а). Также обряды организуют в поселках Саратан и Талаковка.
Начнутся купания, традиционно, еще с утра и продлятся почти до захода солнца, до 16:00.
Ожидается, что горожан в этот день ожидает и насыщенная культурная программа. По информации Мариупольского городского совета, после купания жители смогут угоститься горячим чаем с выпечкой и кулешом. Событие будут сопровождать выступления местных творческих коллективов.
Сейчас личный состав спасательной аварийно-водолазной службы расчищают дно купален. Уже установлены палатки для переодевания, скамейки и шезлонги.
До ТеБе