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В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение

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Общество / Разное
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В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение

К празднованию Крещения Господня 19 января присоединятся от 5 до 10 тысяч жителей Мариуполя.

В соответствии с решением городского головы Мариуполя, купание должно состояться на двух локациях - на территории спасательной станции №1 (Приморский бульвар, 38) и Левобережной станции "Монолит" (ул. Виноградная, 38а). Также обряды организуют в поселках Саратан и Талаковка.

Начнутся купания, традиционно, еще с утра и продлятся почти до захода солнца, до 16:00.
В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение

Ожидается, что горожан в этот день ожидает и насыщенная культурная программа. По информации Мариупольского городского совета, после купания жители смогут угоститься горячим чаем с выпечкой и кулешом. Событие будут сопровождать выступления местных творческих коллективов.

Сейчас личный состав спасательной аварийно-водолазной службы расчищают дно купален. Уже установлены палатки для переодевания, скамейки и шезлонги.
В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение


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