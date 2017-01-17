Торецк отказался праздновать День независимости

В Краматорске отметили День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Стал известен план мероприятий на День освобождения Донбасса

Поздравление Павла Жебривского с Днем освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

День Победы останется в Украине государственным праздником

В Украине не будут отменять День победы

Сегодня Украина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков