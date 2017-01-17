Торецк отказался праздновать День независимости

Торецкая городская Рада 16 января приняла решение об утверждении мероприятий по реализации городской программы «Культура Торецка 2017 - 2021 годы» на 2017 год.
В общем отдел культуры города в этом году планирует провести пять мероприятий. Для проведения трех из них (Международный женский день, День победы над нацизмом и День города) предусмотрено финансирование в сумме 42 615 гривен, пишет До ТеБе.
День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и новогодние праздники планируется провести без привлечения дополнительных бюджетных средств.
Среди культурных мероприятий на этот год не нашлось места таким государственным праздникам, как День соборности, конституции или независимости.
При этом, утвержденная в конце прошлого года программа «Культура Торецка на 2017 - 2021 годы» предусматривает празднования менее 25 праздников и памятных дат.