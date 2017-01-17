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На катке Мариуполя сломали 80 пар коньков

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Общество / Разное
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На катке Мариуполя сломали 80 пар коньков

Во всемирный День ледовара, 16 января, на катке Мариуполя сломали 80 пар коньков.

На городском открытом катке качественное ледовое покрытие обеспечивается благодаря бесперебойной работе итальянской двухкомпрессорной холодильной машины. Контроль за поддержанием оптимального температурного режима производится автоматически. Термодатчики фиксируют разницу температур в трубопроводе подачи хладагента к айс-матам подо льдом катка и в трубопроводе возврата хладагента к системе охлаждения.

Сотрудники катка сообщили, что холодильная машина при погодных условиях с низкими температурами использует один компрессор, при потеплении в работу автоматически включится второй. Именно это позволяет поддерживать качество льда при температуре воздуха +16 °C. Агрегат при таких условиях будет поддерживать температуру в айс-матах до - 5 °C.

Восстановления поверхности льда осуществляется каждые 45 минут: поврежденный слой подрезается специальным оборудованием, после чего производится заливка водой оставшихся микроповреждений. Через 20 минут после чистовой заливки каток вновь готов принимать следующую группу посетителей.

Для обеспечения качества скольжения коньки, которые бесплатно выдаются посетителям, проходят заточку раз в два дня. Процедура заточки пары коньков на специальном станке длится до 30 минут. Персонал катка отмечает, что не все посетители бережно относятся к конькам. Зафиксировано несколько случаев, когда для очистки лезвий от ледяной крошки граждане били лезвие о лезвие, повреждая их. Также отмечены ситуации, когда у коньков ломали пластмассовые фиксаторы лезвия. За все время работы катка из строя полностью выведено 50 пар коньков. 30 пар отремонтировано после повреждения.

Отметим, что 16 января все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают День ледовара. Эта дата для празднования была выбрана не случайно: 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках.

mrpl.city


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