В кафе Краматорска теперь говорят только на украинском

В Донецкой области 63% первоклассников учатся на украинском языке

Лишь 45% украинцев общаются на государственном языке - исследование

Адреса в телеграммах можно писать только на украинском языке

В ведущих аэропортах мира будут объявлять рейсы на украинском языке

В украинские кинотеатры возвращается русский дубляж Украина

В каких сферах теперь можно применять региональный язык