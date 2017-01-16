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На Старый Новый год в ДНР задержали 516 человек

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Общество / Разное
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На Старый Новый год в ДНР задержали 516 человек

По сообщению от пресс-службы «министерства внутренних дел» ДНР, в период с 13 по 15 января на территории «республики» были задержаны 516 человек за нарушение комендантского часа, который действует с 22:00 до 5:00.

Также сообщается, что 8 человек, из числа задержанных подозреваются в совершении преступлений.

В ходе отработки были проверены 339 увеселительных заведения и составлены 114 протоколов по факту распития спиртных напитков в общественном месте в комендантский час. Всего для обработки было привлечено 400 сотрудников «МВД» ДНР.

Сотрудники «ГАИ» ДНР задержали 31 водителя, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии.


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