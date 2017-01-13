Украинское радио будет вещать на оккупированном Донбассе

Вчера, 12 января, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО с использованием радиочастоты 873 кГц в г.. Часов Яр Донецкой области Национальной телекомпании Украины. Здесь будут распространяться передачи первой программы «Украинского радио». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам члена Национального совета Сергея Костинского, теоретические расчеты показывают, что при мощности 50 кВт в дневное время речью Украинского радио будут охвачены подконтрольные территории - Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торецк, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытия сигналом будет значительно лучшим - он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
Сейчас ведутся работы Концерном РРТ по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет за три месяца.
Предварительно это решение обсуждалось на заседании Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания, действующего при Министерстве информационной политики. С недавних пор ею управляют руководители Министерства информационной политики, Национального совета и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы «Украинского радио», а также передачи, созданные совместно с «Голосом Донбасса», «Радио Свобода», которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
До ТеБе