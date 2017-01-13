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Укрпочта перестала доставлять на Донбасс письма и газеты

У большинства жителей Донбасса есть возможность смотреть украинские каналы

Украинское радио будет вещать на оккупированном Донбассе

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