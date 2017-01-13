В Мариуполе хотят целую улицу превратить в мурал

Предложение разрисовать стены гаражей и кооперативов на одной из улиц Мариуполя выдвинула власть, сообщает До ТеБе.
Таким образом, как сообщает на своей странице в фейсбуке Кальмиусская районная администрация, в Мариуполе планируют раскрыть стрит-арт потенциал города и познакомить жителей района с современной культурой.
- Идея в том, чтобы на тыльных сторонах гаражных кооперативов с обеих сторон очень загруженной трассы нанести красочное граффити. Тема: история Мариуполя от прихода греков до наших дней, - пишут организаторы.
Превратить в мурал планируют улицу Макара Мазая.
Эскизы лучших проектов будут опубликованы на страницах Кальмиусской районной администрации Марипольськои городского совета в соцсетях.