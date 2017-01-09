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Обстрела не было – жители Харцызска

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Общество / Разное
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Обстрела не было – жители Харцызска

Вчера, 8 января многие украинские СМИ написали, что якобы российские военные обстреляли город самопровозглашенной ДНР Харцызск, при этом как утверждают СМИ, погибли мирные жители.

Происшествие якобы произошло 7 января, и «власти республики» умалчивают сей факт. Первоисточником этой информации стало управление разведки Украины, которое и распространило данный фейк.

Харцызск, город, который расположен достаточно далеко от линии фронта, и все военные действия вблизи этого города проходили еще в 2014 году. Сам по себе город небольшой и соответственно скрыть информацию о обстрелах просто невозможно.

Вот что пишут о фейковых обстрелах жители Харцызска, в социальных сетях:

- обстрела не было ,а кто врет по мойму и так ясно
- по 1+1 крутили что обстреляли Харцизск . Звоню ,тишина, порядок .Для чего єта хрень?
- интересно,я одна нечего не понимаю?!где обстреляли?что обстреляли?с чего "в шоке"?!
- ну вот как можно скрыть обстрел и количество жертв в таком маленьком городке,если не бред?!
- а где хоть какое-то подтверждение? Видео с балкона и статья в сотню слов?
- чё за обстрел Харцызска?живу в центре и прозреваю от такой инфо.
*Стилистика и грамматика авторов сохранена.

Город живет тихой мирной жизнью, а Главное управление разведки Украины распространило очередной фейк.


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