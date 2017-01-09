В Донецке прошли рождественские гуляния

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Программа новогодних и рождественских праздничных мероприятий в г. Донецке

В Донецке состоялись народные гулянья в честь Масленицы

На главную елку в Донецке почти никто не пришел

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