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В Донецке прошли рождественские гуляния

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Общество / Разное
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В Донецке прошли рождественские гуляния

В Донецке, в парке имени Щербакова, 6 января, проходила театрализованная программа под названием «Рождественское чудо».

Для жителей и гостей города была проведена рождественская ярмарка, на которой каждый мог приобрести различные сувениры, открытки, а также украшения из ручной работы. Также на ярмарке были представлены кулинарные угощения. Чтобы полностью окунуться в в атмосферу праздника, были организованы рождественские гадания и так называемая фотозона.

Обещанная развлекательная программа «Валенки-шоу», также состоялась. Жителей города развлекали на свежем воздухе увлекательными играми и рождественской дискотекой.

В связи с погодой, которая была абсолютно не рождественская, на гуляния пришли гораздо меньше горожан, чем ожидалось, однако, это не коим образом не отразилось на праздничном настроении.


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