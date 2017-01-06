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В Краматорске открыли мемориальную доску в честь погибшего участника АТО

В Сартане установили мемориальную доску погибшему в АТО земляку

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