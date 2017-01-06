В Сартане установили мемориальную доску погибшему в АТО земляку

Мемориальную доску в честь Сергея Бабичева разместили на здании Мариупольского профессионального аграрного лицея, который закончил парень.
Сергей Бабичев был зачислен на службу в апреле 2013 года. Когда начались боевые действия на Донбассе, он встал на защиту своего поселка, Мариуполя и целостности Украины.
Погиб Сергей 5 января 2015 года на 703 километре трассы Киев - Харьков-Довжанский возле села Миньковка (Бахмутский район) вместе с двенадцатью товарищами. Ему было 22 года.
Настоятель храма Святого Георгия Отец Георгий провел молебен в память о погибшем.
До ТеБе