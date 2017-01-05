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Через несколько дней в Украине потеплеет до +24

В ближайшие дни в Донецкой области обещают мокрый снег и дождь

В Украину идет потепление с мокрым снегом

В ближайшие дни на территории Донецкой области ожидается резкое понижение температуры воздуха

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