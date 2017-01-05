В ближайшие дни на территории Донецкой области ожидается резкое понижение температуры воздуха

Синоптические прогнозы относительно вторжения в Украину холодного арктического воздуха вполне оправдываются!
Пока в Донецкой области наблюдается суточное колебание температур дня и ночи (в районе 0 ° С). Неустойчивость климата с усилением скорости ветра и кратковременными осадками в виде дождя или мокрого снега грозит гололедицей!
Учитывая «качания» температурных показателей, дорожные службы осуществляют предупредительную обработку дорог противогололедными материалами и принимают меры по водоотведению (спуска воды из проезжей части).