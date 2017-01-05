В Макеевке запустят часы с боем курантов

Главпочтамт города Макеевки обзаведется отреставрированными часами. Как сообщают в пресс-службе городской «администрации», жители города встретят Рождество под бой курантов.
«По просьбе местных жителей и по инициативе «мэра» нашего города Валерия Ляховца на Совесткой площади города на здании главпочтамта производится восстановление главных часов Макеевки, которые заработают в ночь с 6 на 7 января», — заявили в пресс-службе.
Сейчас проходит отладка и тестирование механизма часов.
Напомним, что это уже вторые часы с музыкальным сопровождением. 25 декабря 2015 года, были отреставрированы часы в Донецке, которые также размещены на здании главпочтамта.