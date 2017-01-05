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За неделю в результате обстрелов Макеевки ранены 50 жителей города

Часы на здании Донецкого главпочтамта приводят в рабочее состояние

В Макеевке более 1000 домов остаются без электричества

В Макеевке 500 человек остались без электричества

В Макеевке прошел митинг против геноцида

В Макеевке запустят часы с боем курантов

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