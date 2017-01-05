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В Макеевке запустят часы с боем курантов

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Общество / Разное
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В Макеевке запустят часы с боем курантов

Главпочтамт города Макеевки обзаведется отреставрированными часами. Как сообщают в пресс-службе городской «администрации», жители города встретят Рождество под бой курантов.

«По просьбе местных жителей и по инициативе «мэра» нашего города Валерия Ляховца на Совесткой площади города на здании главпочтамта производится восстановление главных часов Макеевки, которые заработают в ночь с 6 на 7 января», — заявили в пресс-службе.

Сейчас проходит отладка и тестирование механизма часов.

Напомним, что это уже вторые часы с музыкальным сопровождением. 25 декабря 2015 года, были отреставрированы часы в Донецке, которые также размещены на здании главпочтамта.


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